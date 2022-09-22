香港尖沙咀今(22)日下午4時許，有名穿著粉色性感睡衣正妹，被人發現坐在大樓外牆上，神情慌張不斷左右查看，接著該睡衣妹竟大膽的開始從3樓高的外牆，像蜘蛛人般逐步向下攀爬，最後被底下觀看一切的熱心民眾，伸出雙手順利將睡衣妹接力到路面，睡衣妹飛簷走壁畫面也曝光了。

臉書社團「爆廢公社公開版」流傳3段香港影片，第1段影片中有名穿著性感睡衣正妹，坐在大樓外牆上，手握著水管露出警恐的表情，並且不斷的向遠處看，疑似在躲避什麼；第2段影片則可以確定該內衣妹在3樓高的位置，底下的民眾紛紛抬頭看，為她感到危險。

該內睡妹緊抓著水管拉長身體，但腳沒辦法有立足點，她所幸往半個人高度的距離下方跳，平安無事踩在2樓牆外的冷氣室外機上，接著她在室外機上找尋往下的立足點，她看到超商的招牌，第一次嘗試要踩在招牌上失敗。

性感睡衣妹面露慌張的從3樓外牆爬牆逃跑，所幸底下的觀看民眾最後合力將她接到路面上。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

接著在第3段影片可見睡衣妹緊抱著冷氣室外機，往下一跳站在禁止進入警示牌上，雙手還抓著冷氣室外機的支架，當她要從警示牌上下來時，底下有一群熱心民眾，紛紛伸出手幫忙支撐住，讓她平安無事的下到路面。

貼文一出，網友紛紛留言表示「真熱心啊」、「這蜘蛛妖了吧」、「那個腳指真有力 既然可以吸住」、「感覺她是逃出來的」、「下面有一群害怕她摔到的，世界還是美好的」、「正宮突然跑回家，小三只好從窗外落跑」、「裙底好風光」、「真養眼，她是怕被大老婆抓到嗎？」。

據《東網》報導，經香港警方初步調查，涉案人(睡衣妹)為持護照入境的30歲泰國籍男子，當時警方在該大樓進行掃黃行動，當事人為逃避，冒險翻出大樓牆外逃走，該男子目前已送往醫院救治，案件列作「有人在危險位置」處理。