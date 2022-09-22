同理心告白！就業是年輕人心裡最軟的那一塊，國民黨台北市長候選人蔣萬安今(22日)在臉書告白，「大家知道我是矽谷律師，但也許不知道我曾經失業過」。他昨天下午到世新大學分享職涯經驗、晚上再跟年輕人研討青年政策；他告訴同學們，想要打造好的政策環境，最重要的就是「同理心」。蔣萬安強調，正因他的職涯遭遇過挫折，所以能懂勞工跟年輕人的焦慮，並承諾要讓未來的台北重新成為年輕人實現夢想的應許之地。

蔣萬安告白表示，在2008年金融風暴時，他被美國的律師事務所裁員，還記得那天回到家心情忐忑，但老婆很霸氣地說「不用怕，我養你」。為了節省開銷，趕緊換了間租金比較便宜的房子、降低手機跟網路的資費，也減少了外食，就是為了渡過職涯寒冬。

「我知道，每一個地方都有需要被幫助的人正在無聲吶喊。」蔣萬安說，當他的角色是「民意代表」，他就會代表這些族群，把「無聲的吶喊」轉換成「有力的呼籲」；所以他當過勞權「站神」、支持同性婚姻合法化、聲援香港民眾，現在更全力支持18歲公民權修憲複決，「而如今，我想為世界做更多！」

蔣萬安跟世新的同學們分享了「西南偏南(SXSW)」展會是如何翻轉默默無聞的美國小城；而台北要如何從中汲取經驗？他也跟昨晚一起討論政策的朋友們，分享他對青年創業、鼓勵生育的政策擘劃，更逐一討論了五個精彩的政策提案。

「今天的台北，已經讓很多年輕人喘不過氣。」但蔣萬安堅信，只要有好的政策引導，就可以重新點燃青年對台北的嚮往，因此他放膽承諾：「我一定要讓未來的台北，重新成為年輕人實現夢想的應許之地。」