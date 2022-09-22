有「台灣版世足賽」之稱的第九屆「 World Cup Taiwan 台灣國際友誼足球賽」，即將搶在卡達年底舉辦世界盃足球賽之前，在雙十國慶連假於輔大足球場開踢！

來自歐洲、美洲、亞洲與非洲等 12 國的在台外國人，將組成男女共 18 支隊伍，在 10 月 8 日至 10 月 9 日連續兩天帶來共 34 場刺激的球賽。這場全台最大型的民間運動與異國文化盛典，長期受到外交部、教育部體育署與新北市政府、中華文化總會等單位重視，往年皆吸引數千名觀眾進場支持，去年受疫情影響轉為線上直播，依舊有數萬名海內外觀眾線上聲援。

今年疫情趨緩，球賽重新開放觀眾入場及美食文化節，現場設有多樣異國美食攤位，帶來墨西哥塔可、委內瑞拉玉米餅、土耳其牛肉丸等道地小吃，亦將有各國文化表演輪番上陣，呈現巴拉圭傳統舞蹈、倫巴與騷莎等，讓民眾不用出國就能環遊世界。

主辦單位台灣數位外交協會邀請加勒比海友邦「海地」作為今年主辦國，今天於天母使館特區舉辦賽前記者會，更邀請外交部拉美司陳淑容副司長、10 國駐台大使代表、多國參賽球員代表出席。

記者會上首度公開賽程，並首映與 KeepGoing ＃SportsCare 體育陪伴計畫合作的賽事前導預告片，介紹宏都拉斯男子隊長安愛瑞 (Elías Argueta) 深耕台灣 13 年，從在台獎學金學生到職業足球員，爾後發起運動員獎學金、赴偏鄉原住民國小教球，展現熱愛台灣的互惠精神，呼應本屆賽事主題「足球，與世界同心 (One Sport One World)」。

今年球賽主辦使館海地大使潘恩（Roudy Stanley Penn）表示，足球是全球最普及的運動，這樣的球賽概念凸顯台灣與世界的連結。台灣足球發展協會理事長石明謹也認同道， World Cup Taiwan 用足球這個國際語言，成功地進行「以球會友」的運動外交。外交部拉美司陳淑容副司長表示「足球賦予我們團結及和平的力量」，更期許這場賽事能帶來包容和尊重的體育價值觀，讓世界為台灣的多元文化喝采。

此外，World Cup Taiwan 也成為許多民間團體支持台灣走向國際的契機，致力推動台灣體育發展的華南銀行副董事長林知延，在致詞中表示，華南銀行長期支持各式運動賽事，他也期望台灣透過這類的體育活動，加強與友好國家的聯繫與情誼。第二年贊助 World Cup Taiwan 的台復新創學會廖永源會長表示，期許透過贊助本場球賽，鼓勵台灣新創業者與國際接軌，並讓全球投資人與消費者看見台灣的無限潛能。推廣園藝療癒的大願基金會，更首次支持這項在台大型國際運動賽事，展現本場賽事建立台灣民間社群與國際連結的重要意義。

World Cup Taiwan 對在台外國人社群的意義重大。球賽主辦人黃賀南 Fernando Ramos 表示，這場比賽給了在台的異國遊子一個如家一般的歸宿，讓許多外國人都發自內心感謝台灣。同為球賽主辦單位的台灣數位外交協會一直致力於創造世界對台灣的記憶點，協會理事長郭家佑提到，這場足球賽不只成為在台灣外國人的精神寄託，也成功建立了在台外國人與台灣人交流的機會，讓他們有台北101、臭豆腐、珍珠奶茶以外的台灣故事可以與國際社會分享。