還記得張淑娟嗎？年輕時面容姣好、氣質古典，曾擔任知名航空空服員，34年前參選中姐選美無心插柳柳成蔭，成為當屆的冠軍，後來她結束7年的豪門婚，醉心於作畫，還攻讀東海研究所。

張淑娟擔任空服員時，被妹妹慫恿參加1988年的中華民國小姐選拔，當時她對得名沒太多憧憬，沒想到得到評審的青睞，拿下冠軍寶座，「張淑娟」這3個字也成為耳熟能詳的名字，但個性害羞的她不習慣演藝圈的生態，還是穿回空姐制服，在天空中翱翔。

張淑娟曾被譽為最有氣質的中姐，她也當過空服員。（圖／中時資料照）

張淑娟曾有一段婚姻，對象是醫生林靖哲，很欣賞對方樸實、不浮華的個性，後來男方棄醫從商，家世背景非富即貴，兩人逐漸產生隔閡，婚姻僅維持7年。

恢單的張淑娟從2000年開始畫畫，藉著畫筆找回內心深處最單純、純粹的感動和快樂；近幾年她成立臉書粉絲專頁，時常把生活點滴放上來分享，現年59歲的張淑娟，頂著一頭茂密的黑色短髮，臉上雖有歲月的痕跡，但氣質仍非常突出，渾身充滿貴氣。更可貴的是，張淑娟重回校園念美術研究所，今年6月順利拿到文憑，在東海藝術中心辦畢業個展，中秋節時也不忘發文祝福大家闔家團圓、平安喜悅，內心充滿善與美。