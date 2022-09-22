根據台灣民意基金會「台灣人的政黨認同與支持」民調結果，民進黨的支持度22.4%，仍居國內第一大黨；民眾黨支持度20.9%，為第二大黨；而國民黨支持度為15.4%，竟成第三大黨。前民進黨立委沈富雄卻預測，若把藍軍縣市長候選人的支持度通通加起來，會比綠營的支持度還大，因此，年底的縣市長選舉，國民黨會贏。

沈富雄今(22日)在《POP撞新聞》節目中表示，現在國民黨的政黨支持度只有15.4%，年輕人跑掉了，黨主席朱立倫、黨中央都要反省，讓這一代年輕人失望了，也因為兩個大黨都不能讓一些民眾依靠，所以他們就會去找一些小黨。沈甚至語重心長地認為，國民黨再不醒過來，就完蛋了。

不過，沈富雄也預測認為，年底的地方選舉，所有藍軍的縣市長候選人支持度通通加起來，會比綠營的支持度加起來還大。因此，這次縣市長選舉，國民黨當然贏、支持度也是贏。他甚至驚人預言，民眾黨除了新竹市長候選人高虹安以外，可能沒有一個會當選。

沈富雄覺得，國民黨是第一大黨或是第三大黨，差別則在中央，2024年總統大選是在選中央，因此，國民黨若能把兩岸政策以及少子化這兩塊處理好，2024就是國民黨的；雖距2024總統大選僅剩1年多，不過他認為要翻盤，不用幾個月，像總統蔡英文的年輕人支持度流失，也是幾個月的事情。