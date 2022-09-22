盤子基金？受全球股災衝擊，勞動部勞動基金上半年累積虧損高達4455.9億元，是勞金局成立以來累積虧損金額第二高。前《美麗島雜誌》總編輯紀萬生痛批，這些勞動基金都是民眾將來養老所需，卻被政府拿來護盤，在外資狂賣超過1兆元，世界總體經濟趨勢已變熊市的情況下，蔡政府護盤動作簡直是「拿別人的拳頭去打石獅子」。

紀萬生請蔡政府透明公開，公佈今年至今4大基金8大行庫和國安基金操作股票的盈虧，「因為這些都是人民納稅的血汗錢啊！」更譴責總統蔡英文沒收了國安基金管理委員會的專業判斷，直指這其中有「可疑的人謀不贓」。

紀萬生近來經常在臉書發文針砭財政時弊，針對蔡政府啟動國安基金護盤深感不解。他指出，勞動基金負債的黑洞已大，卻被政府用來護盤，墊高股票指數的工具，讓那些炒作股票的有錢人收割韭菜，賺得滿盆滿缽，「這不叫劫貧濟富，甚麼才叫劫貧濟富？」他說，前五年股票牛市時，勞動基金當工具，還賺了些錢，今年已步入熊市，但政府竟不顧風險，不體恤可憐底層勞工，一樣用來豪賭，當護盤工具。真是「五年打柴，半年燒光」，還燒出了一個更大的窟窿。

紀萬生強調，單是6月一整個月，勞動基金就慘賠2144億8400萬元，1至6月共賠掉4455億9000萬元；公教退撫基金賠掉584億4400萬元，國民年金賠掉368億9400萬元。這每一分錢都是國人的的血汗錢，錯誤的決策比貪污更可怕，「可憐我們有錯誤的決策，又有可疑的人謀不贓？」一千多萬人的勞工基金，公教人員基金、國民年金，竟如此慘賠？這爛攤子無法收拾，只有掉入泥淖中，越陷越深。

紀萬生表示，蔡英文7月10日指示財經主管大力護盤。國安基金管理委員會7月12日開會後，提出4大理由，決定不應進場護盤，但蔡英文沒收了財經專家的專業判斷，不到24小時決策丕變轉彎，宣布進場護盤。這些財經專家「竟無諤諤之士，全為諾諾的奴才」。國安基金經兩個多月的拉抬，如今又打回原點，到目前為止，相信帳面套牢虧損應不少。