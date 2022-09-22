民眾黨新竹市長參選人高虹安捲入博士論文抄襲風波，她澄清時出示優秀學歷並口出「戰學歷」的言論，導致輿論越演越烈，台北市長柯文哲甚至以「惡霸性侵女生說」來比喻，為整件事火上加油。對此，民進黨北市議員許淑華22日羅列柯文哲任內「性別失言」語錄，要求柯對社會道歉，同時呼籲台北市政府召開性平會審議柯文哲。

許淑華晚間於臉書上批評，柯文哲身為公眾人物，言詞應該精謹慎，但對方今天為替高虹安抱屈，做了有失格局的錯誤舉例，說此案遭綠營圍剿，如同女生被惡霸、流氓性侵。她認為，每個人都可以替自己的陣營辯護，但柯每次都用「性別」議題當作玩笑回應，顯露出柯多麽不尊重性別議題，也沒有性別意識，而這些低劣的比喻，柯當了8年市長完全不改進。

許淑華說，柯文哲對女性不尊重並非第一次，最早是2014年9月8日參選市長時，柯文哲自稱當初選擇走外科時，是因為「當醫生好像礦工」，耳鼻喉科有五個洞，「婦產科只剩下一個洞」，「在女人大腿當中討生活」。

許淑華說，2015年3月7日，柯文哲在參與一場兩性平等座談會時，脫口說出「目前台北市已經進口了30萬的外籍新娘」。2017年5月11日，柯到議會民進黨團報告，談到都發局日前提出的標購制，竟以「被強暴」比擬未來公告現值15％徵收的公保地，用「被誘姦」比擬以市價徵收的機關用地，稱「被強暴的比被誘姦的便宜」。

許淑華說，2018年10月20日，柯文哲說「日本的女孩子比較漂亮，因為她們化妝好才出門。不像台灣有些女性，會直接上街嚇人」。

許淑華說，根據衛生福利部保護服務司2021年的統計，性侵害事件通報案件台北市有1456案，柯文哲自以為幽默的性別玩笑話，真實傷害那些受過傷的人，粗劣有失水準，降低格調，民主社會進步的國家，還有這種行為，非常不當，她要呼籲北市府舉行性平審議會處理柯文哲。