美式賣場好市多除了各式生活用品以外，其提供的多樣熟食也是許多會員到訪必買的品項。不過近日有網友發現，好市多的雞肉捲竟然標示著「培根豬肉來自台灣」，讓許多網友全都看傻。不過有內行人指出，其實雞肉捲成分會有培根豬肉，是因為培根富含油脂，能讓雞肉烘烤後不過於乾澀，另外有些人可能因為個人原因無法食用豬肉，所以才會標示出來。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，好市多熟食部的雞肉捲、牛肉捲清楚標示成份來源，其中牛肉捲寫著「牛肉來自美國」，不過轉移目光就可發現，雞肉捲原料竟寫著「培根豬肉來自台灣」，讓好奇的他忍不住上網求解。

對此，許多人紛紛回應，「熟食部販售的雞肉捲裡面含有培根，所以提醒買的人告知裡面的培根是豬肉做的，出產地是台灣」、「裝著豬肉的雞肉捲」、「一直以來我都沒注意看，以後不買『雞肉捲』」、「雞肉捲原料還多給你培根，真是物超所值」、「豬的12生肖是屬雞，所以算屬雞的豬肉」、「那種雞的名字叫做『培根豬肉』」。

有內行人則指出，由於培根富含豐富油脂，為了讓雞肉烘烤過後不會太乾澀，所以業者會在雞肉捲加入培根，還能藉此增加口感，另外由於相關法規並未規定雞肉要標示產地，所以也不用揭示雞肉來源。