美國聯準會（Fed）維持激進升息路線，21日宣布升息3碼，引爆美股賣壓，周四（22日）美國勞工部公布最新失業金數據，上周初領失業金人數報21.3萬人，略高於前值，但小幅低於預期。10年期美債殖利率升至3.662%。美股3大指數開低，道瓊工業指數一度跌約180點，跌破3萬關卡，那斯達克指數跌逾1%

截至台灣時間22點02分，道瓊工業指數下跌146.69點（或0.49%），暫報30037.09點；那斯達克指數下跌123.04點（或1.1%），暫報11097.15點；標普500指數下跌28.15點（或0.74%），暫報3761.78點；費城半導體指數下跌49.45點（或1.97%），暫報2465.51點。

5大科技巨頭唯谷歌、微軟上漲，亞馬遜跌1%，半導體類股賣壓沉重，超微跌2.8%，輝達跌超過3%，艾司摩爾、英特爾跌逾1%，台積電ADR、聯電ADR跌逾1%。