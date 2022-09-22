韓國男團VICTON成員許燦驚傳酒駕，在當地論壇上掀起轟動，因為他們下個月才要舉辦「FANCONCERT」，令粉絲也很心痛；而許燦所屬經紀公司IST娛樂也迅速發聲明，證實許燦20日被警察臨檢發現酒駕，還可能被撤銷駕照，「許燦即日起中斷團隊及個人活動」，團體原定活動將以5人體制進行。

許燦是男團VICTON成員之一，也是人氣女團Apink的師弟，他更是團內的主舞，在團內相當有人氣，還曾在音樂節目《蒙面歌王》大秀好歌喉，令觀眾留下深刻印象；豈料，VICTON才宣布將在10月舉行演唱會，許燦竟爆出酒駕，可能會斷送演藝生涯。

IST娛樂的聲明中提到，許燦在20日與朋友見面後遇到警方臨檢，發現他酒後駕車，目前仍接受警方調查，「調查結束後可能會受到撤銷駕照的處分」，但也表示許燦已正在反省中，對粉絲深感抱歉；公司也提到會暫停許燦一切活動，原定10月15、16日舉行的演唱會和團體以後行程，都以許燦之外的5人體制進行。

而許燦本人也在IG上傳一張全黑照，寫下長篇道歉文，對自己的錯誤行為讓粉絲失望謝罪，強調現在的他活在深深後悔與自責中，更表示對不起受他影響的團員們和工作人員，「我為自己的行為感到羞恥，也再次向大家獻上誠摯的道歉」。

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