高雄國際航空站於108年建立智慧機場發展藍圖，自力規劃進行資料優化、雲端顯示、自動管理、人工智慧運用至單一識別登機之發展要徑，整合現行分散之航機動態及航務相關資訊，統整內、外部資料庫資源進行跨單位、跨機關資源共享，提升航站管理作業資訊化，奠定發展智慧機場重要基礎。

高雄國際航空站以「建立航站共同決策及資訊分享平台暨航站管理資訊化作業」榮獲第2名殊榮。(高雄國際航站提供)

高雄國際航空站自力規劃進行資料優化、雲端顯示、自動管理、人工智慧運用至單一識別登機之發展要徑，統整內、外部資料庫資源進行跨單位、跨機關資源共享，提升航站管理作業資訊化。(高雄國際航站提供)

高雄國際航空站自力規劃進行資料優化、雲端顯示、自動管理、人工智慧運用至單一識別登機之發展要徑，統整內、外部資料庫資源進行跨單位、跨機關資源共享，提升航站管理作業資訊化。(高雄國際航站提供)

交通部長王國材為鼓勵交通部各機關致力推動及提升現行重大業務、公共工程之透明、廉正、便民程度，務求興利防弊、簡政便民，將繁複或不合時宜法令與作業流程簡化、創新，擴大民眾參與管道，爰辦理「廉正透明獎」獎項選拔與表揚，以「透明」、「效能」、「無垢」及「便民」之精神，具體落實交通部各項施政重點，達成「幸福交通、廉能永續」之理念。

本次廉正透明獎評獎方式，採二階段評審，經第一階段書面評審選出6個入圍機關，賡續進行第二階段實地訪視複審，經各場次出席委員核給參獎機關分數加總平均結果，高雄國際航空站以「建立航站共同決策及資訊分享平台暨航站管理資訊化作業」榮獲第2名殊榮，將於111年9月22日接受頒獎。