溫馨接送情！府城台南自從縣市合併升格後，如何讓交通更便利也成為市政的課題。台南市長黃偉哲推動「小黃公車」政策，從零開始到現在已經有20條路線，跑遍14個行政區，不但造福買菜、看診的長輩，也讓孩子上學更方便，只用搭公車的價格，就能享受搭計程車的服務，使用市民卡、敬老卡、愛心卡還能免費搭乘。

黃偉哲今(22日)在臉書發文表示，在他任內，小黃公車從零開始，到現在已經有20條路線、跑遍14個行政區。小黃公車輕鬆搭，可以載長輩去買菜、看診，也讓孩子上學更方便。如果使用市民卡、敬老卡、愛心卡還能免費搭乘！其他折扣還有乘客同享基本里程8公里免費、轉乘優惠等。

黃偉哲標註「我們在台南」、「交通繼續拚」，並在留言區補充資訊指出，預約站牌服務依路線由港龍大車隊（專線：06-300-0000）或是皇冠交通中華衛星車隊（專線：06-291-2222）提供服務，大台南公車APP也已改版推出小黃公車預約功能，歡迎市民朋友多加利用。