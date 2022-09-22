南韓選秀節目《PRODUCE 101》第2季出身的男星丁重智，今(22日)傳出過世的消息，她的母親也證實兒子已於9日離世，告別式11日已舉辦，消息一出讓外界都相當震驚。

據韓媒報導，丁重智母親透露兒子因極端選擇於9日去世，並哀痛表示「我現在的心情無法用言語來形容」」，但對於丁重智確切死亡原因沒有多做說明，而告別式已於11日舉辦。丁重智2017年以「Wayz company」旗下藝人參與《PRODUCE 101》第2季，雖然沒有順利組團出道，但當時就已開朗活潑的個性受到關注，而他參加選秀前，就在網路上小有名氣，還被稱作是「男友照」製造師。

之後丁重智轉往演員身分發展，曾參與話劇《Prison》和《戀愛的法則》的演出。2017年在韓流評選組委會主辦的「韓比特獎」，在男演員部門獲獎，2018年舉辦首次粉絲見面會。

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