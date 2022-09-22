富邦悍將先發投手范米特度過前3局亂流後，攜手牛棚壓制統一獅打者，連續解決20人次，終場以4比3拿下3連勝，獅隊則吞下4連敗，在全年度戰績落後排名第3的味全龍1場勝場差。

范米特首局就被邱智呈、胡金龍連續敲安失掉1分，3局下1出局後保送林靖凱，陳傑憲、邱智呈連續安打又攻下2分超前，但這也是獅隊最後有打者上壘，接下來范米特回穩，加上牛棚賴智垣、富藍戈、曾峻岳，攜手讓獅隊20上20下。

投手回穩後，打線也給予火力支援，3局下2出局後。高國麟、辛元旭連續安打攻下2分，富邦又把領先要回，最終就以1分差險勝。

總教練丘昌榮指出，范米特前3局被打的球比較紮實，好在他盡快回穩，「即時回穩滿重要的。」除了投手有發揮外，打線也有表現，申皓瑋在首打席敲出2分炮，高國麟、辛元旭安打也都有串連攻勢，但丘總希望打線能再穩定一點，「像是皓瑋開轟後吞3K，就是timing沒有跟得很好。」

范米特最終僅被敲4支安打，另投出3次三振、1保送，繳出6局失3分的優質先發，拿下本季第6勝（另有14敗）。談到自己前3局跟後3局的表現，范米特表示，自己不去回想前面的結果，只是相信捕手戴培峰的領導，把好的維持下去。

拿下這一勝同時也是范米特本季首度嚐到連勝滋味，他笑著說：「It’s nice!」，自己很享受與隊友一起比賽、奮鬥的感覺，希望能繼續保持好表現。

被問到前陣子陷入連敗時是否有做些事情「改運」？范米特笑著說自己並不是很迷信的人，連敗的時候主要是檢討自己哪邊做得不夠好，並告訴自己往正面的方向看，並沒有做特別的調整。

富邦悍將申皓瑋首局敲出2分炮。（鄭任南攝）