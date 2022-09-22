信義分局副分局長林岳寬也到超商表揚機警店員。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名55歲張姓女子，日前透過交友APP認識一名網友，對方鼓吹張女投資膠原蛋白，聲稱保證獲利，張女不疑有他，到銀行準備匯款75萬元至其指定的國外帳戶，所幸行員查證發現該帳戶資訊有異，機警通報信義分局派員到場攔阻張女匯款成功。

另一名80歲李姓老翁到銀行表示因購物需匯款33萬9000元，但行員發現他對商品、用途及合約細節卻支吾其詞，察覺有異立即報警，警方到場細心詢問，李翁才坦承在社群軟體結交一名網友，網友自稱在葉門擔任醫生，欲將自身積蓄及家當轉送給他，但要他先繳交海關手續費及物流費用等，最終在警方與行員合作勸說下，成功保住李翁的血汗錢。

信義分局表示，詐騙集團犯罪手法日新月異，所以必須集合銀行的力量共同阻詐，分局迄今已成功與轄區銀行共同攔阻13件民眾遭詐臨櫃匯款案件，攔阻金額達1300多萬元。提醒歹徒多以假投資或假冒親友名義，透過手機通訊軟體誘導民眾投資或交易虛擬貨幣，並以限時匯款、勿洩露投資機密等手法行騙。

此外，信義分局也透過製作金融機構關懷提問流程，對轄區各家銀行加強宣導，透過銀行察覺異狀與即時通報，成功攔阻民眾被騙，分局長王寶章近日也親自到各銀行，對攔阻有功行員頒發感謝狀及紀念品。