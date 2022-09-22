近日陸網上有一則「網紅參加比賽著裝引爭議」的新聞引發網友關注，有網友發現舉辦的鐵人三項比賽中，有位參賽女子穿著引人注目，類似「比基尼」泳裝的造型露出大片肌膚，倒三角的布料遮住下身重點部位，在一票雄壯的男選手中格外顯眼，她比賽後也親自解釋穿著引發的爭議。

近日舉行的鐵人三項中，有網友發現比賽中有一位美女選手穿著清涼，下半身僅三角布料包住重點部位，露出雪白腿根，質疑對方穿著不恰當。其實這位選手本名叫梁竟爽，綽號阿爽，是鐵人三項國家一級運動員，曾參加許多國際賽事，在抖音上有38.4萬粉絲，她事後在抖音解釋服裝問題，「鐵三服」有兩個版本，一個版本是有帶腿的平腳緊身褲，另一種是三角形比賽服，這兩種版本都可以選擇，且是符合規定的，並不是網友所說的泳衣。

她說明自己選擇三角鐵三服的原因，一是因為要下水，所以選擇材料偏向泳衣，比較緊身的，同時緊身的有褲子的話，在運動時會勒住腿，讓人感覺不舒服，影響運動發揮。同時阿爽認為如果穿帶腿的褲子，會被陽光曬出痕跡，影響自己穿裙子的美觀，寧願整條腿均勻的變黑，也不要出現「絲襪腿」。

阿爽最後拿到第三名的好成績。（圖／微博）

阿爽在鐵人三項比賽中穿著引起外界注目。（圖／微博）

阿爽這次參加2022年京津鐵人三項賽，最後取得第三名的好成績，以實力證明自己，許多網友也認為服裝並不存在問題：「半程之後身上的布料多一釐米就多一分折磨，尤其是腋下和大腿內側…所以不管她是出於什麼目的，這個裝束跑鐵人三項是沒有任何毛病的」、「有實力就行了，不違法前提，管她穿啥」、「網友屁事兒真多」、「有些人確實無語」、「說鐵三媛的你可以去試試，怕是連其中一項都完成不了」。