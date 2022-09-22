滾石唱片推動華語樂壇逾四十年，2021年底推出了「滾石撞樂隊，40團拼經典」企劃，成為在大疫情時代對「滾石40」的慶祝方式。而今滾石唱片再度宣佈，將策劃一個全新的真人實境音樂節目《滾石摘星號》，節目中將由滾石家族的巨星偶像親自到台灣的各個角落發掘音樂人才，歡迎他們加入華語樂壇的盛宴，透過實境拍攝和所有觀眾分享過程，也更真實展現滾石音樂人們私下更生活面的親和風采。

滾石首次監製的音樂實境節目《滾石摘星號》推翻現今棚內選秀的PK模式，將號召實力堅強的音樂人組成星光熠熠的「聲音鑑賞官」，走訪社區、部落、偏鄉、海邊，上山下海尋找隱藏的好聲音，發掘感人的故事，而滾石歷年經典歌曲也將畫龍點睛的串接在12集的節目內容中。

只要是喜愛歌唱、喜歡創作的民眾，沒有年齡限制，不論身在台灣何處，都可在2022年9月29日前，於Up直播app搜尋《滾石摘星號》填寫報名資料。欲報名參與初選的民眾，需選擇一首滾石經典偶像的歌曲進行演唱，指定演唱曲目原唱者名單包括齊豫、陳淑樺、縱貫線、黃韻玲、周華健、任賢齊、黃品源、伍佰、張震嶽、蘇慧倫、萬芳、劉若英、徐懷鈺、陳綺貞、五月天、熱狗、光良、李心潔、梁靜茹、曹格、紀曉君、黃妃、許紹洋、趙之璧、八三夭、頑童MJ116、陳零九、九澤CP、孫盛希、小男孩樂團......等。而哪些滾石歌手會驚喜參與節目登場亮相，也令人期待。