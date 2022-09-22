民進黨因為新竹市前市長林智堅論文門與球場門事件，惹怒了台大與棒球迷；為了打擊民眾黨新竹市長候選人高虹安，又得罪了曾在台北市南陽街等地補習的人。資深媒體人羅友志今(22日)表示，現在是上班運動族、南陽街、Dcard都造反了。網友表示，「每天都可以惹怒任何一個族群」。

羅友志22日在臉書粉專貼文表示，這些年，綠營為了幾個不成材而得罪的族群，包含台大（24-35歲）、棒球迷（18-25歲），「現在是上班運動族、南陽街（18-35歲）、Dcard都造反了，難道不知道」。

網友表示，「每天都可以惹怒任何一個族群」、「年輕族群漸漸成熟了，這是國家還有救的跡象」、「要救桃園醜聞，所以寧願打高虹安轉移焦點，犧牲新竹沈慧虹。當然，確保高虹安當選，增加白色籌碼，也有裂解藍白合的功能在」。

也有網友認為，「現在連台灣的補教協會的老師們都得罪了！補習是罪惡」、「不要小看40歲的人，40歲上下的也是在這些族群之中」、「我是棒球迷加上班族」、「台灣補習的人很大宗呢，一次得罪光光，綠側翼真是...」、「建中、北一女補習的一堆，一班有的約300人」。