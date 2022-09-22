國民黨籍前台北市長黃大洲今日下午突訪無黨籍台北市長參選人黃珊珊的競選總部，並私下稱讚黃的市政經驗，讓她成為「最有資格當市長的人選」；正在外面跑行程的黃珊珊，對於黃大洲的肯定稱，會向市民們證明她的能力，傳承歷任市長的貢獻。

黃陣營也感到相當意外，因為黃大洲是突然到訪，黃珊珊、發言人和隨行人員都在外面跑行程，並不在總部內，黃大洲在總部人員陪同下參觀，並特別關注政策牆所列的政見。

據了解，黃大洲評論台北市長選舉「三腳督」，國民黨參選人蔣萬安只當過立委，而民進黨參選人陳時中只當過衛福部長，兩人都沒有市政的行政經驗。但黃珊珊曾有21年的市議員經驗，以及3年的副市政行政經驗，是最有資格擔任市長的人選。

值得注意的是，今年6月7日，蔣萬安還特別拜訪黃大洲，蔣當時也提到，當天黃和他分享市長任內推動的重要建設。

黃珊珊事後在臉書發文稱，黃大洲在市長任內，開闢大安森林公園、基隆河截彎取直、6條捷運同時開工，奠定了台北30年來的發展根基。

黃珊珊強調，黃大洲能到場細讀她的政策牆，有關「首都進化雙軸線」，對她來說真的是莫大的鼓勵。

「我會持續用專業與政策，向市民們證明我的能力。」黃珊珊也稱，大家如果想更了解她的願景，歡迎隨時進來走走逛逛，競選總部一直都保持開放，牆上呈現了想實現的理想和台北的全新進化。