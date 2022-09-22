根據NHK、日本TBS電視台最新消息指出，人在紐約的日本首相岸田正式宣布，下月(10)11日起擴大旅遊措施，廢除單日上限5萬入境人數，恢復外國旅客自由行，以及部分國家或地區能豁短期停留免簽證。

《日本時報》(The Japan Times)報導指出，正在紐約出席「第7屆全球基金再補足會議」（Global Fund Seventh Replenishment Conference）的首相岸田文雄，今早才宣布放寬邊境措施，研擬10月起朝取消入境人數上限、開放自由行、短期入境免簽等方向調整，當時日期尚未公布；日本自9月開始，已經開放施打3劑疫苗的旅客，入境無須再提出陰性PCR篩檢報告。

鑑於近期日圓貶值影響，日本政府計畫鬆綁國門，擴大入境人數來提振經濟。而該國是G7國家中唯一一個祭出邊境限制的國家。岸田表示，全國旅遊折扣和當天票價優惠等補助即將開跑，稱「我們會全力支持受COVID疫情波及的旅宿、文化娛樂等業者」。