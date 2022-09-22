富邦悍將22日以4比3擊敗統一獅，賞對手吞下4連敗，終結者曾峻岳9局上場「關門」，拿下生涯第30次救援成功，其中三振掉羅薩的最後一球還飆出157公里「火球」，追平本土投手最快紀錄。

獅隊自3局上1出局陳傑憲、邱智呈連續敲安後，就沒再踏上一壘壘包，回穩的范米特攜手牛棚賴智垣、富藍戈、曾峻岳讓獅隊打者20上20下。

富藍戈與曾峻岳更是火球連發，兩人合計17球中有13球突破150公里，最快球速都飆到157公里。其中曾峻岳本月6日才飆出生涯最快的156公里，今天最後一球又改寫生涯最速，不僅寫下個人新猷更是追平本土紀錄，與羅嘉仁、葉家淇、徐若熙及古林睿煬等人並肩。

牛棚合力壓制對手，總教練丘昌榮也誇讚並說了聲「辛苦了」，他特別提到轉隊過來的賴智垣，「他應該會更珍惜機會，雖然有好表現但不要因此自滿，今天他有一球來到148公里，好像有點太亢奮，穩定度再向上提升的話會更好。」