動畫片《怪胎英雄：奇克探險記》由《女王的柯基》、《森林特攻隊：大腳ㄚ家族》導演班史塔森（Ben Stassen），以及動畫師跨界的新銳導演班傑明穆斯奎特（Benjamin Mousquet）攜手執導。透過冒險、心靈、喜劇3大娛樂要素，編織出充滿娛樂效果與探討差異的劇情。負責製作的nWave工作室歷經3年的精心策畫，設計出充滿趣味的角色–雞腳兔「奇克」、毒舌烏龜「艾伯」、功夫臭鼬「梅格」，經歷各式各樣的腦力激盪，結合充滿創意的冒險與拯救國家的壯麗故事，即將在大螢幕前，帶觀眾進入這場破解自我與他人差異，同時兼具奇幻與刺激的旅程。

nWave執行長馬修澤勒表示「本片能讓夢想成為英雄的年幼觀眾，以及面臨成長體驗的青少年都感同身受」，接著提到，在設計主角「奇克」時團隊參考了《蜘蛛人》的主角「彼得帕克」，一個原本拒絕挑戰，被視為異類的超級英雄，在成為英雄的旅途中改變人生，邁向成年。相信透過經典的故事結構，能引起更多孩子與他們內心秘密傷口的共鳴，而值得信賴的夥伴梅格與艾伯，則能讓他們彼此吐露心事，共同為一股力量。班史塔森與班傑明穆斯奎特都認為，奇克與好友們，都是擁有啟發人心力量的角色，因此2人都同時愛上了整個故事。正因為無論是反派還是主角，他們都性格真誠又能引發共鳴。

電影最吸引人的就是情感互動，奇克、艾伯、梅格、彼得國王與反派賴潘伯父，每個角色都處於一段真誠關係的核心，使他們完美融入故事情節中。而片中大亮點「豬儒族」，是有著捲捲尾巴的粉紅生物，他們住在竹林，只能以90度直角移動，還會像磚塊般相疊。即使智力不高，也將讓奇克、梅格跟艾柏吃盡苦頭，本段的呈現大膽又有創意，奇克、艾伯與梅格，他們各自藏匿了一個秘密傷口，藉由真誠友誼、互相信任並連結。不但反映出孩子與年輕人如何融入社會的期望與擔憂，同時還有所解答，並關注著自己在世界的歸屬以及如何與其他人連結的議題。

《怪胎英雄：奇克探險記》明（23日）起在台上映。