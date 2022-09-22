自從反送中運動及《香港國安法》施行以來，越來越多香港人出走他鄉，而台灣則成為港人移民、求學與思考未來落戶的熱門地點。中華港澳之友協會將於本週六舉辦「港澳移民留台就業創業」座談會，邀請多位公私部門人士分享經驗，協助有意申請移民台灣的港澳人士了解就業創業現況。

根據港府2022年8月份公布的數據，過去一年香港人口淨移出高達11.3萬人。同時，台灣成為香港人移民、求學熱門地點，2021年獲得居留許可的港人達到1萬1173人、獲得定居許可的港人則達到1685人，數字仍在持續增長中。

伴隨申請赴台的港澳人士數量逐年攀升，因為資訊差、對留台就業創業法規政策不嫻熟、人力市場結構的不同與需求差異，甚至是不肖代辦業者非法行事和誤導卸責等所衍生的問題也與日俱增，除了使原本滿懷熱忱來台開展新生活的港澳人民產生財產、時間、精神上的損失，也嚴重衝擊港澳人民對台灣的情感與信任。

為此，中華港澳之友協會與桃園市政府青年事務局等單位將於本週六下午舉辦「港澳移民留台就業創業」座談會，期望結合企業主選人用才的視角需求，第一線工作者、公部門與人力銀行豐厚的媒合轉銜經驗與就業市場分析，讓有意申請移民和規劃在台就業創業的港澳人士，有進一步的認識。座談會將於24日14時至16時於台北市的達文西會議空間舉行。