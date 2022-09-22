香港尖沙咀今(22)日下午4時許，有名穿著粉色性感睡衣金髮妹，被人發現坐在3樓外牆上，神情慌張不斷左右查看，接著她逐步向下攀爬，最後被熱心民眾，伸出雙手接力到地面，香港警方表示當時在坐掃黃行動，該涉案人(金髮妹)是30歲泰國籍男子；網友也將金髮妹起底，其疑似賣淫圖片也曝光了。

網友在臉書社群「爆廢公社公開版」分享3段影片，其影片內容今(22)日下午在香港尖沙咀發生「金髮女攀牆逃脫」事件，影片中穿著性感睡衣的金髮正妹，因為疑似在該大樓有賣淫的狀況，該大樓警方正在掃黃行動，該金髮妹便跑到3樓牆外，開始逐步往下攀爬，最後跳落在禁止進入的警示牌上，底下的民眾紛紛伸出手接力將她接到地面。

金髮妹遭網友起底，其「超兇身材」洋娃娃臉蛋被網友罵翻「P很大」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

香港警方初步調查表示，該涉案人(金髮妹)為持護照入境的30歲泰國籍男子，當時警方在該大樓進行掃黃行動，當事人為逃避，冒險翻出大樓牆外逃走，該男子目前已送往醫院救治，案件列作「有人在危險位置」處理。

對此，網友也起底該金髮妹，並放上她在香港賣淫的照片，其內容不只寫著地址，以及該金髮妹會的語言泰文、英文，並且還將她的身高、三圍(36D、24、34.5)皆附上去，也放上了3張圖片，第1張是金髮妹撩起頭髮展露出洋娃娃臉蛋樣子，其它2張是該金髮妹只穿米黃色內衣照，露出姣好的身材；但網友則表示「P過頭了」。