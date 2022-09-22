演藝圈美魔女溫翠蘋曾是環球中國小姐亞軍，現年51歲仍有保養得宜的外型。今（22日）她在臉書分享20多年前拍的宣傳照，笑稱妝髮都沒有違和感，這組照片也被網友讚嘆：「都沒變反而更美了！」

溫翠蘋22日在臉書發文表示：「最近終於開始動手整理翻拍堆積如山的舊照！這是二十幾年前拍的宣傳照，竟然不會覺得妝髮有違和感耶！」照片中，溫翠蘋刷著根根分明的睫毛，戴上素雅花圈和頭紗，美得宛如待嫁新娘；另一張照片，她的頭髮全部梳起，露出美麗的臉蛋，一抹深色紅唇相當搶眼，而身上的珠寶增添一股貴氣，細肩帶低胸禮服則襯托豐滿的上圍，事業線、北半球一覽無遺。

不過，溫翠蘋表示其他舊照的造型，有些都很老土、退流行，讓她尷尬地想丟掉，但又覺得可以拿來回憶從前，感到糾結。

許多網友看到溫翠蘋的昔日寫真，都感到驚喜，紛紛留言：「都沒有變化」、「逆齡，更美」、「女神不管什麼時候都一樣自帶光芒」、「好漂亮噢」。

溫翠蘋21歲混血女兒溫心舞（Issa）也有遺傳到媽媽的美人基因，長得漂亮又有173公分的名模身材，熱愛跳舞、表演，曾在疫情期間返台接觸演藝圈，最近已回紐約繼續完成學業，身為人母的溫翠蘋感到非常不捨，但還是鼓勵女兒勇敢追尋人生的夢想。