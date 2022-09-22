FTC：亞馬遜創辦人與執行長須為調查作證 23:362022/09/22 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦貿易委員會（FTC）駁回亞馬遜請求，表示亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與執行長賈西（Andy Jassy），仍必須就Prime會員註冊與取消流程調查作證。亞馬遜8月請求FTC取消兩人的傳票，稱兩位高管對流程細節並無深入了解。 川普膨脹資產價值牟利 遭紐約州檢察長起訴 產經連線－大交通、大未來論壇 鏈結產官學能量 華爾街大型銀行執行長出席國會聽證 擔憂美國經濟 #亞馬遜 #FTC #創辦人 #執行長 #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏碁共同創辦人力挺！張善政：無懼選舉奧步 會堅定反擊 14:172022/09/22 政治 路博邁調查：六成投資人認為台股低點已過 04:102022/09/21 投資理財 監院調查恩恩案 將約詢新北副市長 04:102022/09/21 生活新聞 CSIS調查：100％受訪者認為中國預期美將派兵協防台灣 12:122022/09/21 兩岸 資誠、陽明交大 產學攜手 04:102022/09/21 全球財經 通膨難降溫 近9成民眾認為物價還會漲 04:102022/09/21 財經焦點 花蓮免費洗車涉賄選里長參選人交保 04:102022/09/22 地方新聞 組團禁令將解 旅行社龍頭雄獅回應了 13:182022/09/22 財經 羽球場事件 藍轟鄭文燦切割 籲檢調及監院調查 04:102022/09/21 政治要聞 若北京因攻台被制裁 美三大銀行承諾會退出中國 09:032022/09/22 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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