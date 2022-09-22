美國聯邦貿易委員會（FTC）駁回亞馬遜請求，表示亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與執行長賈西（Andy Jassy），仍必須就Prime會員註冊與取消流程調查作證。亞馬遜8月請求FTC取消兩人的傳票，稱兩位高管對流程細節並無深入了解。