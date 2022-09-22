美國大型銀行執行長21日出席國會聽證會，表達對美國經濟狀況的憂慮，同時示警高通膨與升息的風險。

包括摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）與花旗集團執行長佛雷瑟（Jane Fraser）在內的華爾街大型銀行總舵手，描繪了樂觀的產業前景，但也表達未來的不確定性。

迪蒙表示，美國經濟受到多股相互矛盾的勢力影響，包括強勁的消費者支出，與充足的職缺數量，但此時通膨居高不下、供應鏈中斷、俄烏戰爭，還有消費者信心下滑。

對於聯準會（Fed）是否能夠成功實現軟著陸，迪蒙表示難以精確預測。他表示，鑑於戰爭和其對全球能源和糧食供給造成的不確定性，美國的經濟狀況有可能更糟。

迪蒙被問到聯準會是否能避免經濟硬著陸時表示，他一直在「祈求好運降臨」。

儘管華爾街高管對美國實現經濟軟著陸較無信心，不過出席聽證的所有執行長，都對聯準會遏止通膨的能力投下信心票。

此外，佛雷瑟在聽證會中指出，高利率可能緩和美國和其他國家的成長力道，並表示「美國和全球消費者面臨高物價衝擊，花旗對此感到深切憂慮。」

佛雷瑟在預先準備的講稿表示，「新冠疫情已經遠離我們，但眼前的經濟挑戰仍無退縮跡象。」

儘管如此，華爾街執行長普遍認為，美國消費者目前的財務狀況不錯，主要拜疫情期間累計的存款所賜。美國銀行（BoA）執行長摩尼漢（Brian Moynihan）指出，客戶的銀行帳戶餘額維持穩定。

此外，迪蒙表示，民眾的薪資水準上升，債務負擔下降。佛雷瑟指出，客戶的支出維持在高水準。

華爾街銀行執行長21日先赴眾議院金融服務委員會聽證會，22日再出席參議院銀行委員會的聽證會，此為2019年來大型銀行執行長第三次赴國會作證。