中華開發金控22日代子公司中國人壽公告購置台北市不動產，主要包括台北市南港區經貿段61地號的土地以及台北市南港區三重路19之2號八樓等建物，總計土地482平方公尺，折合145.81坪；建物2,293.69平方公尺，折合693.84坪，交易總金額為新台幣3.43億元。而購入該區不動產主要是因為考量南軟園區產業聚集度、租賃需求強烈收益率佳，中國人壽持續於南軟園區搜尋合適之投資標的，並有此區其他個案進行評估，經評估本案相關條件符合法規要求且投報率尚佳，故決定購入。