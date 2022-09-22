星期三，俄羅斯總統普京宣布「進行部分軍事動員」，以召集 30萬後備軍人參加戰爭，這個命令立即在俄國內部發生不良影響，有些人上街頭反戰示威，有些人試圖逃離。

BBC 報導，雖然克里姆林宮表示，有關適齡男子逃離徵召的報導被誇大了，但是與俄國與喬治亞的邊界上，已經形成了長達數公里長的車隊，他們想要試圖逃離戰爭。

一名不願透露姓名的男子告訴 BBC記者，他在得知普丁總統宣布軍事動員後，立即拿起護照前往邊境，甚至匆忙的沒有打包其他任何東西，因為他很可能被點名上戰場。

有人說，「為了避免被選中，我會做任何事情，可能折斷我的胳膊，或是打斷我一條腿，我就是不要上戰場。」

喬治亞是俄羅斯人無需申請簽證，即可入境的少數幾個鄰國之一，因此喬治亞就成了出逃最方便的目標。目擊者估計，離檢查站的汽車隊伍長達5公里，可能示需要7個小時的等待才能越過邊境。

芬蘭也是個選項，兩國有1,300 公里的邊界，但是要進入芬蘭需要旅行簽證，所以人潮沒有喬治亞那麼多，但是也有增加。

出境的機票已是一票難求，不管目的地是伊斯坦堡、貝爾格勒，或是杜拜都很搶手，一些目的地完全售罄。土耳其媒體報導稱，單程機票銷量大幅飆升，而剩餘的飛往非簽證目的地的航班，可能要花費數千歐元。

莫斯科和聖彼得堡這幾個俄羅斯主要城市出現反戰抗議活動，據報導有 1,300 人被捕。

俄羅斯官員堅稱，徵兵只僅限於曾經完成兵役的人，也就是動員後備軍人，但是在俄羅斯內部，很多人都猜測，這已經是個明顯的信號，俄國的戰事不利，需要更多的軍事動員，就算現在只是後備軍人，但往後也會動員到其他青年男人。

俄國獨立媒體《新公報》(Novaya Gazeta)，在俄烏戰爭後已將其業務轉移到歐洲，據該報所說，普丁的動員法令還有一些額外的條款，可以擴增動員部隊人數達到100 萬人，而不是報導的30萬。