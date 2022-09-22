西洋流行天團「魔力紅」（Maroon 5）主唱亞當李維（Adam Levine）過去是風流浪子，自2014年與超模貝哈蒂普林斯露（Behati Prinsloo）結婚後，轉性變成愛家好男人，令外界為小倆口感到開心，日前愛妻正懷著第三胎，卻傳出亞當李維在外偷吃小模長達1年，接著又爆出多位女性指控曾被他騷擾，甚至因為他的調情簡訊被男友家暴。

小模薩姆娜絲特蘿（Sumner Stroh）踢爆婚外情後，接連又有2位女性公開指控亞當李維的風流習性，喜劇演員瑪莉卡（Maryka）在網上公布兩人對話，揭露亞當李維直接跟她約P，還說他婚姻出了問題，會隨時離開妻子，另一名小模蘿斯（Alyson Rose）公布對話紀錄，亞當私訊她「你是我看過最辣的嫩妹」，同時透露自己手上有他出軌鐵証。

曾在2007年至2010年擔任亞當瑜伽老師的雅蘭納（Alanna Zabel）則控訴，亞當經常告訴身邊友人「我瑜伽老師擁有鎮上最棒的屁股！」令她感到困擾，甚至私訊她「想全裸與妳共處一整天」，結果前男友看到後醋勁大發，兩人產生爭執，她連忙問對方是否誤傳卻遭已讀不回，導致雅蘭納慘遭男友施暴，扭傷她的手，而亞當至今從未道歉，還將她從巡演團隊中踢除，那陣子她因為受傷不能工作，又無家可歸，是人生中最糟的一段時光。為了證明自己所言不假，雅蘭納上傳一段帶領亞當做瑜伽的影片，許多網友也紛紛送上鼓勵。

魔力紅主唱曾向喜劇演員瑪莉卡約砲。（圖／翻攝自Maryka IG）

魔力紅主唱曾向喜劇演員瑪莉卡約砲。（圖／翻攝自Maryka IG）

瑜伽老師雅蘭納控訴曾收過李維性暗示私訊。（圖／翻攝自IG／aziamyoga）

★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113。