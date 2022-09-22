32歲韓國男星高庚杓因《請回答1988》爆紅，他在新片《樂透大作戰》中，飾演南韓前線監視哨所的老鳥兵長「千禹」。面對退伍日即將到來，某天因為57億韓幣（約1.4億元台幣）頭彩突降臨，讓他開始設想退伍後的夢想生活，但竟不小心讓這張彩券飄越軍事線飛去北韓，為找回彩券，付出讓人哭笑不得的努力。導演朴奎泰透露：「千禹實在太單純，考量誰能傳神地去表現這位角色時，我便想起了高庚杓。他在《馬鈴薯星2013QR3》跟《SNL Korea》展現滑頭滑腦的形象，給我留下很深刻的印象，同時也擁有純真形象。」高庚杓也表示：「人面對尷尬情況時，進而去努力的樣子不是很有趣嗎？在飾演千禹的過程中，重點是不能讓人討厭他。我認為他尋找彩券時的能量，還有面對逆境後的反應都必須要純真，希望觀眾可以看到他的天真爛漫。」

為了詮釋角色，高庚杓也做出不少努力，首先就是增重將近10公斤，他透露：「是我先向導演提議的，因為角色是個天真爛漫的人，希望他能給人一種溫暖的形象，所以開始增肥。」據悉，他透過吃宵夜、炸雞、披薩、炸醬麵等能長胖的食物來增重：「好像胖到89公斤左右，因為拍《私生活》時的體重是7字頭，所以胖了10公斤左右。只是因為不能按照時序拍攝，所以剛開拍的時候很瘦，中間又胖，之後又變瘦了。」並笑說：「增肥的時候很幸福，減肥的時候真辛苦。大家都以為我是易瘦又易胖的人，但減肥的時候總是很痛苦。」為了減肥，他經常在漢江跑10公里以上，勤做運動和游泳，更不吃宵夜也不喝酒，因此又瘦了7公斤，也讓他又感而發地表示：「減肥後身體會變輕，感覺很健康。在一定程度上適應了減肥，現在想維持這個狀態，想扮演不用增肥的角色。我也無意中戒了酒，然後身體變得更健康了。」

除了增重之外，高庚杓為表現出「千禹」身上的淳樸感，「我經常從周遭的人身上獲得演出靈感，千禹也是模仿一位朋友的樣子而來。」並進一步表示：「我有個可愛的朋友，我在想那位朋友為什麼這麼可愛，後來發現他笑起來的時候非常天真。尤其他扭曲臉龐，張嘴大笑到像嚥氣一樣，這點真的很獨特，讓我覺得讓千禹有這樣的特色會很好。」至於被問到拍攝結束後有沒有買過彩券時，他則回應：「我不怎麼買彩券，不過在活動期間，卻收到很多彩券。」至於自己是否會如角色般相信「一夕致富」的幸運時，他也不失幽默表示：「非常希望，滿想不勞而獲。」而如果真的中獎的話，他也透露想做的事情：「應該不會跟現在有所不同，只是比起以前，我希望能會以輕鬆的心情去來場旅行。」《樂透大作戰》下周五（30日）在台上映。