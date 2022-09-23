美國聯準會（Fed）在21日決策會議結束後，一如外界預期升息3碼，它還強調為擊敗通膨將持續大幅升息。這番強鷹訊息也支撐美元指數與美債殖利率雙雙衝高。

美元指數在Fed升息帶動，22日盤中則再度衝破111大關到111.81、改寫2002年新高。美國2年期公債殖利率也漲破4.1％到4.113％、為2007年來所見、10年期殖利率則攀升到3.64％、也締造2011年最高紀錄。

Fed官員歷經兩天集會，無異議通過將聯邦基金利率上調到3％至3.25％間，寫下2008年初來最高紀錄，這也是Fed連續第三次調高利率3碼。會後聲明顯示，Fed堅決要讓通膨回到2％目標，因此未來持續升息將是合適之舉。根據Fed最新點陣圖顯示，到年底利率目標區間將升到4.25％至4.5％、預估中值為4.4％，至於明年利率將達4.5％到4.75％、預估中值為4.6％。

Fed主席鮑爾在會後記者會上強調，他的訊息自傑克森霍爾年會（Jackson Hole）後並無改變。他說最新升息路徑凸顯Fed致力要讓處於40年高點的通膨下降，即使冒著失業率攀升與成長停滯的風險。鮑爾強調，「我們必須擺脫通膨」，「我希望能有無痛方式達成這項任務，可是卻沒有」。

Fed在會後還公布最新經濟預測，預估今年經濟成長率將放緩到0.2％、明年則為1.2％，兩者都遠低於去年的5.7％成長率。失業率預估今年將升至3.8％，明年續升到4.4％。目前美國失業率為3.7％、逼近半世紀來低點。

鮑爾坦承美國經濟有可能步入衰退、特別是在Fed必須積極緊縮貨幣情況下。他說：「沒人知道該過程是否將導致衰退，以及如果成真，其衰退將會到何種程度。」

至於談到房市，鮑爾也說歷經多年房價狂漲，美國房市目前很可能將步入「修正」階段。