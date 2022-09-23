雖然聯準會（Fed）已經連三度升息3碼，但這波激進升息循環顯然不見退潮跡象！在Fed官員暗示到年底還會繼續調高利率5碼（125個基點）後，包括高盛、巴克萊與法國興業銀行等目前都預測在今年僅剩的11月與12月兩次會議，Fed將各自升息3碼與2碼。

為強化打擊通膨力道，Fed在21日會後宣布再度升息3碼，也讓聯邦基金利率升到3％至3.25％間。雖然這項決策早在市場預期當中，但美股當天依然嚇跌，主要是這波升息浪潮依然處於高點，不見退潮跡象。

Fed官員會後暗示到年底利率將升抵4.4％、高出先前預期的3.8％。這也意味在今年僅剩的11月與12月兩次會議，Fed料再度上調利率5碼。Fed還提到明年利率升到4.6％的終端利率後，將會持續在高水位直到2024年。

鑒於Fed針對利率前景釋出更明確訊息，高盛、巴克萊與多家投資銀行也相繼調高對美國利率的預估。

高盛指出，為壓制居高不下的通膨，Fed顯然表明立場、願意容忍更多經濟與就業市場的惡化，因此它也上調對美利率路徑，預估11月Fed將再度調高利率3碼、12月調高2碼，明年2月升息1碼、至於終端利率將上達4.5％到4.75％。巴克萊與法國興業銀行的看法也與高盛相同。不過巴克萊認為Fed在明年底有可能轉而開始降息。

Fed為對抗高通膨而猛烈升息，勢必也要付出龐大代價，其中之一就是可能拖累美國經濟陷入衰退泥淖。

MFR投資公司首席經濟學家薩皮羅（Joshua Shapiro）強調，想要抑制通膨但又不讓經濟走向衰退，這個分寸的確很難拿捏。Nationwide資深經濟學家艾爾斯（Ben Ayers）則認為，Fed今年快速緊縮政策，已註定美國經濟明年將走向反轉下滑命運。

興業銀行在最新報告中雖然預測美國在2024年初將陷入溫和衰退，但也不排除在Fed加大升息力道，衰退時間可能提早。