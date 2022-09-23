為配合台灣產業政策發展及佈局所需，僑委會推動「高科技人才培訓基地」計畫，以提供完善優質的技職教育，擴大招收海外僑生來台升學，培育海內外企業所需高科技人才。

根據僑委會新聞稿，僑委會22日舉辦「僑務委員會高科技人才培訓基地記者會」。近年台灣經濟表現亮眼，出口連續25個月長紅，特別是半導體產業更達39個月成長；因此透過鏈結產、官、學間的合作，三方合力共同培育高科技人才，達成產學合一、學以致用的培訓計畫，培育與留用僑生人才為企業所用。

目前台灣企業與海外僑台商都迫切需要人才，而僑生就是優秀的國際人才，不僅具有雙語能力，還有僑居地在地化優勢，可以協助台灣企業佈局全球。僑委會委員長童振源說明，配合政府2021至2030年人才政策，僑委會目標招生超過8萬5千名大學僑生及「海外青年技術訓練班」學生，並留用大學僑生47,540人，以及海青班僑生1萬人。

為了達成任務，僑委會提出22項策略、74項方法，其中一項「高科技人才培訓基地」；透過僑委會、海外僑台商及各國駐台代表處三方合作，共同商議在亞東科技大學、龍華科技大學、弘光科技大學、國立勤益科技大學、崑山科技大學以及國立屏東科技大學等六所國內優質科技大學，成立「一國一校一高科技人才培訓基地」，共同培育更多優秀的東南亞僑生人才。

童振源進一步說明，為提供海外青年能來台學習專業的技職課程，培育各國所需人才，僑委會開設兩類專班，包括「海外青年技術訓練班」及「產學攜手合作僑生專班」。

其中，海青班自1963年推動以來，已培育出各領域超過2萬餘名專業人才；但過去海青班學生因無學位，畢業後不能經由評點制申請留台工作，因此僑委會於今年推動轉型為「二年制副學士學位班」，針對國家產業發展所需領域，開設製造業、營造業、機構看護（長照）、農業及電子商務（含資料處理）等相關科系，並將海青班畢業生納入評點制適用對象，鼓勵僑生發揮所長在台工作。

此外，明年僑委會也將與國立勤益科技大學及明新科技大學試辦四年制「海外青年技術訓練班」；以產學合作方式吸引僑生來台灣的科技大學學習四年技職課程，實習期間更提供工作津貼收入，減輕學生經濟負擔。

童振源表示，為了擴大推動僑生來台就學、輔導及留用就業等各方面政策，僑委會也推動成立「僑生人才大聯盟」，結合海內外資源及產官學界能量，實現「資訊共享」、「資源共享」與「交流合作」3大目標，建立交流合作平台。另外，僑委會也將提供高額獎學金協助清寒學生來台唸書。

童振源也再次感謝與專班合作的企業代表，包括台積電、鴻海、宏碁、華泰、北鉅、智聯、宏全、東佑達、全球傳動、稜研及1111人力銀行等，提供合作機會與大學共同培育與留用僑生。