美國聯準會（Fed）今年以來五度升息，但銀行調整貸款利率的腳步較信貸市場慢，促使美國部分高評級企業開始透過定期貸款（Term Loan）來滿足融資需求，而非到債券市場發債籌資。

聯準會為了對抗火熱的通膨大舉升息，企業財務長開始考慮其他融資工具，以便為到期債務、併購案和其他交易籌措資金。今年迄今聯準會已升息300個基點，銀行融資成本對升息的反應速度比債券市場慢，時間可差上數周至數個月不等。

瑞穗美國投資級債券資本市場部門負責人薛普（James Shepard）指出，企業對定期貸款的興趣攀升，定期貸款對許多企業來說是便宜的替代選擇。定期貸款與債券的融資成本利差最多可達0.5個百分點。

包括甲骨文、食品製造商康尼格拉（Conagra Brands），和菸草巨頭菲利普莫里斯國際（Philip Morris International）在內的企業，近幾個月皆透過定期貸款籌資。

根據數據供應商Refinitiv統計，今年截至19日止，美國高評級企業在債券市場籌資9,988億美元，而定期貸款為1,779億美元。反觀2021年全年，債券市場籌資規模達1.46兆美元，而定期貸款為2,367億美元。

定期貸款的期限通常較債券短，多數債券的存續期間在3至5年。

康尼格拉在9月稍早透過定期貸款取得5億美元資金，擬用來償還2023年會計年度到期的債券。擁有許多融資選項的康尼格拉表示，選擇定期貸款的原因是「銀行貸款市場相對有利」。

甲骨文在前幾年定期發行公司債來籌措營運資金，近幾個月亦透過定期貸款融資，像是7月取得43.6億美元資金，今年迄今共借款150億美元。相較之下，甲骨文2021年發債149億美元，2020年的發債規模達199美元。

此外，菲利普莫里斯國際6月藉由定期貸款取得58億美元。