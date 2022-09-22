「凡走過必留下痕跡」，只要上網，若沒有清除快取，都會留下紀錄存在。日本一名男網友在自己推特上貼出父母使用Google的搜尋紀錄，發現「教育失敗」、「兒子是尼特族」等字眼，讓他崩潰不已，邊哭邊PO文。

日本男網友「@nazenarabamotu」本月13日在推特上貼出一張Google搜尋紀錄，表示自己打開Google想要查詢東西，卻發現數個父母留下的搜尋痕跡，包括「孩子教育失敗」、「如何教育孩子」、「大學生兒子無業」、「大學生兒子當尼特族」等字眼。(註：尼特族意即台灣的啃老族)

男網友看到後崩潰不已，更稱將這張截圖上傳時，自己還不斷掉眼淚，實在很難過。文章PO出後吸引了16.5萬網友注目，以及1.6萬個轉貼，議論紛紛。

透過個人介面可以得知，原PO是早稻田大學理工科畢業生，學歷相當不錯。但有網友發現，原PO雖然有1261位追蹤者，卻似乎沒有任何朋友，自介中還寫著過著繭居生活，唯一的朋友還是個停用的帳戶，更有人搜尋過去推文，發現原PO曾大罵所有發推的都是白癡，疑似具有反社會人格，直言：「如果你真的大學畢業不去工作，又沒朋友，那就別怪父母會這樣搜尋」、「難怪父母覺得自己教育失敗」、「我子女要是當尼特族，我也會覺得教育失敗」、「看了你過往發言，我不是很意外」。