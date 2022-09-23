根據《ETtoday新聞雲》22日公布的台北市長選舉最新民調，國民黨蔣萬安以36.9%支持居冠，其次為民進黨陳時中的29.4%，無黨籍黃珊珊為22.8%；另外，《震傳媒》的台北市長選戰民調，國民黨蔣萬安以32.7％領先民進黨陳時中的26.3％、無黨籍黃珊珊的23.7％。媒體人吳子嘉認為，關鍵票在黃珊珊的年輕票，目前黃珊珊的是第一名，贏陳時中、蔣萬安超過10個百分點。

吳子嘉22日在《關鍵時刻》節目中表示，上一次台北市長選舉，柯文哲跟丁守中對打，當時代表民進黨的姚文智只拿17%的選票。現在黃珊珊的民調有22%，只差5個百分點而已，這5個百分點如果返回去，選情恐會再產生變化，這5個百分點可能會分到蔣萬安、陳時中身上。黃珊珊票的移動，直接會影響蔣萬安、陳時中的支持度，因為黃珊珊的高低，跟拿到誰的票很重要，而目前的打法，讓蔣萬安得到了同情票，所以黃珊珊的藍票回到蔣萬安身上。

吳子嘉認為，關鍵票就在黃珊珊的年輕票，因為黃珊珊的年輕票目前是第一名，贏陳時中、蔣萬安超過10個百分點。另外，陳時中吸收年輕票的能力還比蔣萬安強，因為民進黨最會打年輕票，蔣萬安的樣子雖然年輕，可是他的語調及整個形式，吸收年輕票的能力恐輸給陳時中。