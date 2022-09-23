國民黨新北市議員葉元之。 （資料照片）

對於《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，對陳時中的喜好度為29.0%、討厭度則為47.5%一事，國民黨新北市議員葉元之22日在直播中解讀，陳時中的「仇恨值」變高了，周邊還有很多「隊友」，幫了陳時中的「大忙」！

《ETtoday新聞雲》22日公布最新民調顯示，國民黨候選人蔣萬安以36.9%支持度拿下第一，其次為民進黨候選人陳時中有29.4%的支持度，而無黨籍候選人黃珊珊則有22.8%支持度位居第三。

在喜惡方面，台北市民對蔣萬安的喜好度為38.9%、討厭度為26.0%；對陳時中的喜好度為29.0%、討厭度則為47.5%；而對黃珊珊的喜好度為34.1%、討厭度則為18.2%。

國民黨新北市議員葉元之今在直播中指出，陳時中有天花板，就是「非常喜歡」、「還算喜歡」以及「不喜歡也不討厭」的人，這就是陳時中可以拉到的選票。

葉元之也直言，除了死忠派之外，很多人會認為陳時中到底在做什麼？且陳時中的「仇恨值」變高了，今天看ETtoday的民調，陳時中的仇恨值高達百分之40幾！

葉元之強調，陳時中變成沒有靈魂的人，每天都在改「人設」，讓大家覺得「蝦爆」之外，周邊還有很多「隊友」，葉元之也反諷，有人幫了陳時中的「大忙」！

《ETtoday新聞雲》民調中心說明，本次民調由該中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年9月16日至20日進行，以台北市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,048份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.03%。進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（111年8月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。