印度恰蒂斯加爾邦近日發生人倫血案，30歲男子赫蘭達斯（Khelandas）因結婚11年來一直「生不出來」，不斷遭到父親嘲笑，日前兩人再度因此事爭執時，赫蘭達斯突持鐵鏟猛攻對方，造成55歲父親薩特納米（Satnami）身受重傷，送醫後不治身亡。

據《The New Indian Express》報導，赫蘭達斯與妻子桑吉塔（Sangeeta）結婚11年來飽受膝下無子困擾，父親薩特納米卻不斷拿此事嘲笑並造成他精神壓力。赫蘭達斯案發當天再次被父親恥笑後雖主動離家散心，但薩特納米卻追上他並在大庭廣眾下嘲笑兒子「生不出來」。

不甘當街受辱的赫蘭達斯立即返家並拿出鐵鏟狂打父親，把對方打到重傷。雖然赫蘭達斯事後與家人把父親送到附近醫院救治，不過薩特納米經緊急轉院後仍宣告不治，當地警方接獲通報後也立即將弒父的赫蘭達斯逮捕。

警方表示，兇案的表面起因是「兒子受不了爸爸不斷嘲笑」，才會打死父親，但更深層的原因以及赫蘭達斯是情緒失控，還是有謀殺意圖才會殺害父親，仍有待進一步的調查。此外，鐵鏟看似殺傷力不高，但其實破壞力十足，一次大戰時就被交戰雙方視為「壕溝神器」縱橫戰場。