美國聯準會宣布升息3碼，為今年來第五次升息，因為房價與房貸利率攀高，8月二手房銷售數字已連續7個月下跌，聯準會暴力升息不僅衝擊當地房市，全球各國央行跟進升息也帶來連鎖效應，以加拿大為例，該國今年已升息5次，房價在短短半年崩跌近22%。至於台灣方面，央行在22日宣布升息半碼，是今年第3度升息、累計升2碼，是否對房價造成衝擊引發關注，有網友則說，如果台灣升到2.5%交易就會急凍，今年買房的小心了。

加拿大房地產協會（CREA）最新統計數據顯示，8月全國交易量年減24.7%，在平均售價部分，自今年2月房價見頂啟動升息後，短短半年大跌21.97%，與去年同期相比下跌3.9%。

加拿大為壓制通膨率採取鷹派升息手段，該國央行在3月升息1碼，4月與6月各升息2碼，7月更一口氣升息4碼，9月再升3碼，短短半年升息5次。當局公布8月消費者物價指數（CPI）年增率為7%，已有降溫跡象，分析8月CPI增幅放緩，主因是汽油價格下跌與住房指數升幅放緩，升息已讓加拿大房價半年下跌近22%。

好房網引述房市專家、消基會房屋委員會委員張欣民說法指出，雖然加拿大升息節奏與台灣不同，但他提醒台灣不可能置身事外，分析台灣央行緩步升息，目前房市呈現量縮，價格修正現象不明顯，但這幾年買在高點的民眾，一定要做好財務風險測試，以免成為房貸不斷增加的受災戶；不動產估價師則說，現在買房最好將利率設定在2%至2.5%，才能為長期利率調升預作準備。

有網友認為，「台灣升到2.5%交易就會急凍了，今年買房的小心了」、「升到貸款仔撐不住賣房阿， 衰小的中產階級」；但也有網友分析升息對台灣房市不會造成太大影響，「台灣炒房是全民運動，房價不能跌」、「台灣就有台灣自己的玩法」、「升息就加價賣，不怕沒人買」、「台灣央行升息有限，再說房價漲可以轉嫁下一手」、「台灣房價是經濟火車頭，絕對不能崩」、「台灣不一樣，房價指標真的領先全球」。