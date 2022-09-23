北市一名人夫發現妻子水性楊花，不僅與3男互傳曖昧簡訊，又再另一名男子拍攝親密合照，讓他身心大受打擊，決定向妻子提告求償精神撫慰金。內湖簡易庭審結，判女子要賠償10萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張，妻子自2019年5月間離家出走，在婚約關係存續期間，妻子卻接續與3名男子A、B、C互傳曖昧簡訊，還與D男拍下親密的環抱摸腿照，認為妻子與4男的行為宛如情侶，足以破壞婚姻生活幸福美滿，侵害配偶權情節重大，故依法向妻子求償賠償金。

人夫目睹妻子與另名男子親密摟抱的合影。（示意圖／Shutterstock）

對此，女方否認有與3男傳鹹濕簡訊，而D男則為女性友人，且她與丈夫分居多年，沒有破鏡重圓的可能，更無所謂「信賴、幸福」的婚姻可被破壞。

內湖簡易庭審理後，法官認為，人夫所提交的照片中，明顯可見D男的粗壯手臂關節、前額微禿的身體特徵，明顯可知D為男性而非女性，此外，女方侵害配偶權在先，無理由主張婚姻無法回復，故不採信女方說詞，酌情後，判女方應賠償10萬元為適當。可上訴。