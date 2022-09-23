美國聯準會周三升息3碼，以應對難纏的通貨膨脹，然而日本央行決定不調整利率，將基準利率維持在-0.1%的歷史低點，使得日圓兌美元貶破145大關，創下24年來新低，有專家認為，日本央行可能不想搶在政府之前，對通膨問題表態或超前步伐，也有人提到，在崇尚寬鬆貨幣政策的現任央行總裁黑田東彥卸任前，很難朝經濟正常化邁進。

日經亞洲評論報導，日本央行決定以不變應萬變，讓日本成為全球唯一負利率的國家，這代表日圓的貶勢恐難阻止，第一生命研究所首席經濟學家熊野英生指出，央行依然沒有採取任何實際行動，只在聲明中強調，有必要適當關注金融與外匯市場的發展，以及日本經濟活動與匯價的影響。

不過，日本財務省財務官神田真人則透露，已經干預匯市採取果斷的行動，這也是1988年以來日本政府首次出手支撐受到重創的匯市。

報導提到，在日本央行不採取任何行動的狀況下，處理高通膨與日圓疲軟的責任就落在日本首相岸田文雄的肩膀上。熊野英生分析，央行可能不想搶在政府之前，對通膨問題表態或超前步伐。

此外，大和證券首席市場經濟學家Mari Iwashita表示，周四央行的決定強化了這個觀點，即黑田東彥明年的任期結束前，央行不太可能會讓步或採取行動，「匯率不是央行或黑田東彥擔心的問題，因為如果阻止日圓貶值，等於否認多年來政府透過日圓疲軟來振興經濟的政策。」

黑田東彥倡導激進的寬鬆貨幣政策，於2013年首次擔任日本央行總裁，2018年獲得連任，任期於明年3月到期，黑田也是1961年山際正道後，首位連任的央行總裁。