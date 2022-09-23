台南有一間很特別的建設公司，沒有豪華的辦公大樓，也沒有鋪天蓋地的行銷宣傳，只有謹慎紮實的建築工法，與嚴格挑選的建材標配。他們聆聽消費者聲音，站在住戶的立場蓋房子。他們樂於把房子賣給自住的消費者，而不希望蓋好的心血成為投資標的，他們是「永龍建設」。

【吳福明視建築為畢生志業 建材行起家嚴格把關施工品質】

1974年以「永龍建材行」起家，並在1990年創立永龍建設，經營至今近半個世紀之久，當年執行長吳福明開著一台鐵牛拼裝車跑遍每一個工地現場送貨，在經手這麼多建築工地後，萌生對建築的興趣，漸漸有了獨自創業「蓋出屬於自己的家，讓台南鄉親引以為傲」的想法。對於建築，執行長吳福明有著深刻的認知，不僅特別要求建材品質，也十分重視屋體結構、工法、灌漿等小細節，經常在工地遊走檢視的他，由於堅持不放過任何一個工程中的細節或瑕疵，品質在過程中才能不斷進步。

創業初期，永龍建設以透天別墅為主力產品，隨著建造技術與經驗日臻成熟，2011年後開始著手規劃大樓型產品，甚至遠赴國外取經，將歐美各國的先進建材設備引進國內，像是能有效阻隔太陽光輻射熱能與室內保溫性能，提升室內居住品質與節電的電動捲簾，就是執行長吳福明觀察歐洲當地的生活習慣而突發奇想的點子，透過不斷創新技術，讓消費者住得安全、住得舒適。

【創新是唯一的不變 永龍建設作品引領世代潮流】

在建築結構上，永龍建設的每個建案皆不計成本額外提升水泥磅數與鋼筋號數，因此結構安全更是優於結構技師的設計標準，針對鋼筋綁紮細節也要求更高。即使很多同行笑說當水泥灌漿進去，鋼筋的部分客戶也看不到，倒不如將費用花在裝修上，更能讓客戶感受到物超所值。然而，永龍建設仍堅持給客戶最好的居住安全，與知名結構教父戴雲發合作使用「Alfa Safe柱中柱」耐震系統，或結合參照潤泰營建工法，研究各種不同技術以提升建築物的耐震韌性能力。

除了重視結構施工品質，在建築外觀設計上更展現出創新大膽的美學觀，甚至是在建材的挑選上也注入新穎的想法。因瞭解到目前市面上的大樓在空間規劃上，收納空間設計往往不足，因此不僅領先業界將大坪數豪宅才有的「更衣室」概念帶入中小坪數，除了使室內格局更加完善之外，也實現許多人理想生活空間。永龍建設認為好的平面配置規劃，是設計思維裡最重要的步驟，訴說著人與空間最直接的親密關係，好的空間規劃更決定了後續的生活幸福感受，永龍建設可以堪稱同業中最厲害的空間魔法師，對尺度與寬度的掌握相當基準，絕不浪費任何一點空間，永遠以自居角度出發。

三層的完整更衣室空間設計，讓收納功能更完善。(圖/業者提供)

隨著時代環境遷移，民眾居住習慣也跟著改變，為跟上這股潮流，創新步伐從不停歇。除了空間設計規劃之外，更貼近住戶實際使用需求的實用性設計，還有國家專利6級的一指斷電節能開關、領先同業全棟採用符合歐盟RoHS環保規範的無鉛不鏽鋼水龍頭，使居家生活節能又健康。新建案也全棟無瓦斯，使用IH爐設備與空氣能熱水器，讓住戶遠離瓦斯氣爆的危險。此項「無明火住宅」設計早已在2010年開始驗證市場接受度，並於2014年永龍建設的第一棟大樓建案「永龍V&A_1」完全使用，取代了瓦斯和天然氣設備，成為全台業界首創。從結構安全、空間美學、永續節能到健康生活都以獨到的先鋒遠見超越業界，打造真正的永續型住宅！

永龍建設一直走在前面為客戶規劃最符合現代生活需求的房屋用心聆聽住戶聲音，把住戶的反饋落實在未來的建案上。有許多建商是在建照出來時，產品設備內容便已規劃完成，若有新的想法或建材設備便等下一建案在帶入使用，永龍建設只要有新的可行想法，便會迫不及待地收入興建中的案子。藉由滾動式調整，讓永龍建設的作品更精進，住戶更滿意，形塑安全、抗震、綠能、健康多面向優質建築水準。

永龍建設作品體現建設美學與機能並重的企業理念。(圖/業者提供)

【永龍建設勇奪三大獎項 施工品質備受肯定】

永龍建設總是超前規劃領導建築業界，執行長吳福明洞“築”先機，超前部署規劃安全和永續節能住宅，於2014年首創無明火全電大樓住宅，這樣的洞見在同年7月高雄氣爆案後，更讓此項大膽的創舉獲得住戶的認同。在2021年「永龍V&A_1」大樓更榮獲優良公寓大廈評選大獎—最佳節能減碳獎、最佳健康社區獎、大型新生組第三名，而獲得獎項榮耀的永龍建設不但見證建築品質，同時更提升在住戶心中的信任感！

如今即將交棒二代建築師吳建泓，父子面對記者的訪問從建案、理想、傳承，再次回到當年起家時從一台鐵牛拼裝車，一磚一瓦、扛過水泥，建築最一開始的那條路，父子對在地情誼的深厚、對人情建立的過往，以及建築與理想之間的步步落成，豐富情感歷歷在目。

獲得多項年度優良公寓大廈獎項的「永龍V&A_1」，卓越表現有目共睹。(圖/業者提供)

【永龍建設新案登場 在絕版地段打造安心好宅】

永龍建設將創新理念實踐在建案上，在台南北區寶仁幼兒園正對面的「永龍V&A3 成大寶仁」完工倒數，推出三至四房產品，此案未來將位於捷運藍綠雙線核心，鄰近頂級時尚生活圈，賣場、購物中心應有盡有，生活機能相當便利。更靠近知名貴族「寶仁小學」與台南第一學府「成功大學」，集結鼎盛學風和人文涵養氣息的環境，完美實現全齡生活需求。

現正熱賣的「永龍VA_5羅馬」，位於低碳示範生活圈的安南區九份子重劃區，產品媲美建築界的超跑，以低調奢華詮釋優雅的義式時尚。格局坪數規劃三至四房，周圍綠帶公園環繞、鄰近商圈及學區，且未來北外環道路全線完工後，通往台南科學園區車程僅需15分鐘，吸引不少南科客層的青睞。

永龍建設在台南東區則有另一新案「永龍VA_6巴哈」即將公開，該案匯集精品購物中心、繁華商圈、圖書館與明星學區，周圍徜徉十六座公園，盡享繁華與綠地活氧生活；交通方面，鄰近中山高速公路仁德交流道，整體交通與生活機能都相當便利。前衛新潮的建築外觀，以琴弦為靈感，透過光影變化猶如音樂家正在演奏一場精彩絕倫的樂章。

承襲優秀工法與嚴選建材的血統，永龍建設新推出的建案均提供1+5年防水保固，並在格局上仔細雕琢，在小坪數的空間讓主臥室擁有寬敞且完整的更衣室，發揮最高坪效。