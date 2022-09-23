大陸科技巨頭華為遭美國列入黑名單多年，創辦人任正非多次喊話以「活下去」為目標。消息人士透露，為應對制裁，華為正與其他同遭美國制裁的大陸晶片廠結盟合作，爭取最快今年恢復晶片生產，建立「非美系」的產線，擺脫美國制裁。

日經亞洲援引三位消息人士說法，為加速恢復晶片生產進度，華為目前正與同遭到美國列入「黑名單」的大陸晶片製造商合作，甚至重新設計一些核心晶片，以期能從大陸較容易取得的舊製程技術實現生產。

消息人士透露，華為並非從零開始自建晶圓廠，而是政府派員協助當地晶片製造商融資、採購和營運，目標是建立不受美國「干涉」的產線。

報導指，儘管華盛頓已經放寬出口限制，允許向華為供應不敏感的非先進製程晶片，但該公司仍坦言受到制裁的衝擊，並稱需要十分有耐心來修補晶片供應鏈的不足。消息人士續指，「華為以生產電信設備和汽車業務的晶片作為優先目標」。

至於華為的合作夥伴則包括福建省晉華集成電路（JHICC）、中芯為大股東的寧波半導體國際（NSI）。此外，據消息人士透露，華為還與深圳等地有政府支持、規模較小的晶片製造商合作。