雙標無極限？民眾黨新竹市長候選人高虹安近日被指控博士論文抄襲，20日她在記者會上澄清並自陳「學霸」學經歷，還脫口說「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」，引來不少綠營側翼「戰態度」，指稱她學歷歧視。對此，PTT有網友比較碩士論文遭雙殺的新竹市前市長林智堅，指同一批人對林智堅就說「如果有真正在做事，私德只是小問題」，對高虹安卻說「優越感作祟，品德跟同理心更重要」，根本雙重標準。

林智堅辭去新竹市長，原擬全心投入桃園市長選戰，怎料突被踢爆碩士論文涉嫌抄襲，被台大核定國發所學位撤銷後宣布退選，之後中華大學論文也被核定抄襲。綠營對此心有不甘，陸續指控國民黨、民眾黨多位縣市長候選人論文抄襲，其中包括高虹安，但被她提出學霸級學經歷反擊，綠營側翼見抄襲抹黑策略不成功，隨即緊咬高虹安的「態度」，不但批她太傲慢有學歷歧視，甚至有人挖出她曾補習，所以不配稱為學霸云云。

對此，PTT有網友指出，時間回到一個月前，「沒學歷不代表不會做事」、「論文寫得好不好不是重點，會不會做事才是重點」、「如果有真正在做事，私德只是小問題」，上述評語是綠營對林智堅的護航說詞。而同一批人，現在「要競選市長的人，不能夠如此傲慢自負」、「比起能力，品德跟同理心更重要」、「優越感作祟，不懂謙卑，肯定不是好官員」，令這位網友不禁黑人問號：「所以地方首長是要選能力還是選品格？」

鄉民表示：「綠能你不能，就是這麼簡單」、「側翼治國，選市長都可以用側翼打法」、「不戰學歷？重點是你連誠信也輸人啊」、「林智堅的事要是發生在其他黨身上，綠營的手段只會更凶殘」、「謙卑謙卑再謙卑」、「民進黨可以，你不行」、「這不是空集合啊，他有交集的，交集就是綠能」、「沒學歷＋行為低能＋賣弄無知的集合」、「DPP就沒學歷沒品德」、「塔綠班要的是表面100分的聖人^^」、「民進黨真的沒救了」。