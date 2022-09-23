高虹安近日捲入「戰學歷」風波，也引發網路兩派論戰，其中在記者會上說的「台大是斐陶斐」也意外引起討論，就有網友好奇，「斐陶斐」到底是什麼樣的東西？也釣出PTT冷知識名人出面解答。

暱稱「張阿月紅茶冰」的PTT冷知識達人就在八卦版回覆，先列出了一張斐陶斐榮譽學會會員名單，她表示斐陶斐並非一個獎項，而是蒐羅一些成績優異的人，認證為斐陶斐會員，全台各所大專院校也都有斐陶斐分會，但依學校等級區分，國立與私校無法相提並論，她舉例，就像台大斐陶斐比成大斐陶斐高級。

斐陶斐會員遴選嚴格，成績必須相當優異才能獲取資格，大學部學生更是僅有1%能入選。(圖／斐陶斐榮譽學會官網)

「張阿月紅茶冰」表示，斐陶斐遴選會員的標準又分4種，大學部遴選1%、碩士班遴選3%、博士班遴選10%，剩下的則是有特殊表現與成就大約1到3人，而一般學校通常都是用成績撈人，不會特別去甄別，因此一般大學部的會員都是該系第一名。

此外，斐陶斐會員都是在學時期發的，所以每個學位只會領到一次，因此又比書卷獎難度細數高出一點。「張阿月紅茶冰」補充，碩博班其實比較在意有沒有辦法準時畢業，教授嚴不嚴，或是發了多少期刊。

實際查詢斐陶斐榮譽學會官網，名稱由來是民國10年5月25日，天津北洋大學美籍教授愛樂斯 ( J . H . Ehlers )致函國內各大學發起全國勵學會之組織，曾名定為斐陶斐，即希臘艾字母 Phi , Tau , Phi 之譯音，用以代表哲學、工學、理學( Philosophia , Technologia , Physiologia ) 三種學術 。宗旨則為「選拔賢能，獎勵學術研究，崇德敬業，共相勸勉，俾有助於社會之進步」。官網介紹表示，最初創會宗旨為著重於消極性之個人敦品勵學，私德之陶冶為主，更名後，則進而選賢勵學，崇敬德業，以助社會之進步為主旨，其意義更為積極，影響更深遠。