美國聯邦準備理事會（Fed）採取激進作為對抗飆漲的通膨後，又有更多央行升息，令人愈來愈擔心經濟可能衰退，華爾街股市今天再度收黑。
道瓊工業指數下跌107.10點或0.35%，以30076.68點作收。
標準普爾500指數下滑31.94點或0.84%，收3757.99點。
科技股那斯達克指數挫跌153.39點或1.37%，收11066.80點。
費城半導體指數下挫70.71點或2.81%，收2444.25點。（譯者：楊昭彥）1110923
美國聯邦準備理事會（Fed）採取激進作為對抗飆漲的通膨後，又有更多央行升息，令人愈來愈擔心經濟可能衰退，華爾街股市今天再度收黑。
道瓊工業指數下跌107.10點或0.35%，以30076.68點作收。
標準普爾500指數下滑31.94點或0.84%，收3757.99點。
科技股那斯達克指數挫跌153.39點或1.37%，收11066.80點。
費城半導體指數下挫70.71點或2.81%，收2444.25點。（譯者：楊昭彥）1110923
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