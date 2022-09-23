美國聯邦準備理事會（Fed）採取激進作為對抗飆漲的通膨後，又有更多央行升息，令人愈來愈擔心經濟可能衰退，華爾街股市今天再度收黑。

道瓊工業指數下跌107.10點或0.35%，以30076.68點作收。

標準普爾500指數下滑31.94點或0.84%，收3757.99點。

科技股那斯達克指數挫跌153.39點或1.37%，收11066.80點。

費城半導體指數下挫70.71點或2.81%，收2444.25點。（譯者：楊昭彥）1110923