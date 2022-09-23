民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆博士論文涉及抄襲疑雲。宅神朱學恒爆料表示，他拿到了民進黨內部消息，他們已經下令全黨全軍全力回防新竹市，要打掉高虹安。他甚至認為民進黨回防程度超乎尋常，質疑這一次的破口，就在新竹市。

朱學恒22日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，民進黨這次回防新竹市，非常奇怪。由於新竹市小，以前國、民兩黨都非常不注重這個地方，所以林智堅才能當選兩次，卻沒人發現他兩個學位的論文都涉嫌抄襲。

朱學恒接著指出，前新竹市長林智堅掛了，民進黨新竹市長參選人沈慧虹就很難選，卻硬要讓林智堅回新竹助選，上一次民進黨全黨挺林智堅已經跌了一跤又一跤，結果這次還要這樣做。

朱學恒表示，他可以保證，他拿到了民進黨內部消息，看到他們傳的內部通報，他們已經下令全黨全軍全力回防新竹市，要打掉高虹安。朱學恒不禁質疑，新竹哪有這麼重要，除非新竹有什麼東西會動搖國本，一旦被打下來，民進黨2024年選情會徹底完蛋；否則以民進黨那麼會選舉，為什麼要把全國資源調集到一個這麼小的新竹，新竹沒有很多人、也沒有很多預算，民進黨如今卻要用重兵防守，反而桃園市、或其他地方的兵力，不到新竹的十分之一。惟目前宅神此一說法尚未獲得民進黨方面的回應。

但朱學恒透露，他們要去新竹要辦一個小見面會，都被民進黨立院總召柯建銘特別拿出來講。因此，他個人推論，民進黨這一次的「七寸」和破口，就在新竹市，也就是說，只要打下新竹市，就會有很大的斬獲。

朱學恒認為，如果這一戰民進黨回防新竹，代表台北不重要、桃園不是最重要，是新竹最重要，讓他不禁覺得民進黨回防程度超乎尋常，好像傳國玉璽就在新竹一樣，這其中必定有鬼，甚至很可能足以動搖黨本。事實上宅神此一消息或許其來有自，據《聯合新聞網》23日報導，民進黨立法院黨團已行文資策會，要求提供高虹安在職時參與的相關計畫等資料；而民進黨高層21日在中常會中也提到，對高虹安回應學歷時的傲慢態度，黨公職應予火力支援、回擊。