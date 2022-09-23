擁有SPA界奧斯卡之稱的「世界SPA大獎 World Spa Award」日前公布2022年得獎名單，位於台北晶華酒店20樓的「沐蘭 Wellspring SPA」 連續第7年榮登「台灣最佳飯店SPA」首獎 （Taiwan's Best Hotel SPA），為了讓更多消費者體驗獲得國際大獎肯定的服務與設施，即日起晶華酒店推出「沐蘭之最」住房優惠專案，邀請旅人入住14坪的SPA Villa沐蘭套房，享受獲得世界大獎肯定的頂級SPA療程與翌日CNN唯一推薦台北必吃自助早餐，專案兩人成行每房9,980元起可享價值超過萬元的雙人療程、7,480元起則可享單人療程，12月底前訂房加購高鐵車票再享75折優惠。 位在台北晶華酒店20樓的「沐蘭Wellspring SPA」為台北晶華酒店的自創品牌，無論是在氛圍營造、療程規劃或是專業技藝方面，處處皆可以展露出晶華的款待精神。整體空間規畫為10間業界平均坪數最大的芳療套房，其中2間則是專屬為攜伴貴賓打造的「雙人芳療房」。每間芳療套房內均備有私人浴池以及蒸氣淋浴間，消費者將可以在靜謐獨立的空間內，享受最沉靜自在的時光。療程內容方面，沿襲巴里島的傳統按摩法，並由受過完整訓練的專業芳療師團隊，提供精湛且細膩的尊寵服務。 自2016年起，連續7年成為全台唯一榮獲「全台最佳飯店SPA首獎」的沐蘭 Wellspring SPA，結合星級住宿禮遇推出「沐蘭之最」住房優惠專案，與熱愛SPA的消費者一同歡慶這份殊榮。專案贈送90鐘的「旅人最愛」精油按摩療程，療程首先會由芳療師進行介紹，同時獻上熱薑茶與足浴，接著將以百分之百天然植物萃取的精油，搭配專業芳療師嫻熟的技巧，進行全身按摩與肩頸舒壓來舒緩全身筋骨的緊繃與不適。療程結束後還可以於倚窗的床邊稍做休憩，一邊品嘗茶點輕食，一邊享受城市中的難得的靜謐天地。