民眾黨新竹市長候選人高虹安近日捲入「戰學歷」風波，網紅四叉貓更直指高靠補習上台大，引起不少人反彈。宅神朱學恒昨(22日)對此在臉書寫下，「現在連補習都不行，妳各位是不是要跟全國所有的補習班跟補習學生宣戰？笑死」。

宅神在臉書轉貼相關新聞並寫下，「民進黨側翼這一波神操作真是太屌啦，現在連補習都不行，妳各位是不是要跟全國所有的補習班跟補習學生宣戰？笑死」。對此，國民黨議員徐巧芯現身留言表示，「我自首，小時候甚至補過珠心算，我就是填鴨式教育的共犯，台灣社會的補習敗類！」議員游淑慧亦說，「台大，慈濟，補習班，民進黨要跟全世界宣戰，補習是想補強不足，抄襲是想不勞而獲」。

對此，還有不少網友湧入《Yahoo新聞》相關報導底下留言，有人認為「抄襲的沒事，補習的有事」、「不能補習上台大？瘋言瘋語什麼東西」、「比那些補習一樣考不上的，好多了」、「補習也可以攻擊欸…我真的傻眼」、「民進黨越操作越讓人反感」、「原來高官兒女都是不需要補習，直接叫槍手抄襲代考或用錢買學歷就好了」。